Военным экспертам каждый понедельник мерещится война на Ближнем Востоке, но на самом деле никто воевать не собирается, заявил политический обозреватель из Израиля Яков Кедми в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он также отметил, что с Россией тоже никто не рискнет бороться военными способами.

По словам эксперта, недавние события в Ираке и Сирии, где проиранские силы сперва атаковали «зеленую зону», а затем получили «ответку» на территории арабского государства – это своеобразное испытание для нового американского президента Джо Байдена. Его проверили, и больше подобных инцидентов возникать не должно.

Кедми уверен, что реальные военные силы США и ближневосточных государств готовятся к войне только по телевизору и на страницах многочисленных интернет-изданий. На самом же деле воевать никому не хочется.

Эксперт порекомендовал уделять меньше внимания «мелким разборкам каких-то полевых командиров». Подобные выяснения отношений не способны привести к развязыванию глобальной войны. Соединенные Штаты, напротив, попытаются уладить отношения с Ираном и на этом все «приготовления» к боевым действием закончатся.

Со своими главными противниками – Россией и Китаем, Соединенные Штаты, по мнению Кедми, воевать тоже не будут. Единственный способ бороться с ними – политический, так как война приведет к множеству проблем для всех сторон.