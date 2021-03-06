В новом сезоне шоу «Голос. Дети» приняла участие 12-летняя Лиза Трофимова, являющаяся дочерью исполнителя Сергея Трофимова, который известен как Трофим.

Во время слепых прослушиваний Лиза исполнила композицию Стиви Уандера «Overjoyed». Как отмечается, она даже не успела допеть, когда к ней повернулись все три члена жюри.

Заметив, что все трое повернулись к девочке, ведущий передачи Дмитрий Нагиев попытался пошутить. Обращаясь к жюри, он задался вопросом, как им теперь доказывать, что они повернулись потому, что выступал талантливый человек. Отмечается, что на слепые прослушивания пришел и отец девочки, который старался не светиться перед камерами, опасаясь вызвать гнев зрителей. Также один из жюри, Баста, предупредил юную певицу о том, что ей стоит готовиться к негативу в свой адрес.

Впрочем, зрители отнеслись к Лизе положительно, и заявили, что у неё действительно есть талант.