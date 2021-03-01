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Новая программа от команды Unc0ver позволяет сделать джейлбрейк и получить права суперпользователя на все смартфоны iPhone от 6s до всех четырех модификаций новой 12 модели.

Программа может использоваться для iOS от 14 до 14.3. Новейшая версия операционной системы с индексом 14.4 не поддерживается, поэтому пользователям, которые намереваются делать джейлбрейк своего аппарата, разработчики рекомендуют не обновлять свой девайс. В противном случае придется ждать выхода программы именно для этой версии, что может затянуться надолго.

Помимо программы от Unc0ver, готовится также приложение для джейлбрейка Chimera. Его разработчик с ником CoolStar пока не объявлял точную дату появления софта, однако обнадежил, что он появится совсем скоро.

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