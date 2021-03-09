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Авторы американского издания The Drive раскрыли подробности испытаний системы высокоточного оружия «Золотая Орда» с одновременным поражением четырех целей. Они сразу отметили, что 19 февраля состоялась вторая попытка удара четырьмя ракетами. Первая, которая проводилась в декабре, завершилась провалом.

Эксперты пояснили, что четыре авиабомбы GBU-39 были интегрированы в систему «Золотая Орда», установленную на истребители F-16D Viper. Эта система наделена искусственным интеллектом и называется одним из высоких достижений Соединенных Штатов, так как способна «изменить правила» ведения войн.

Все четыре авиабомбы успешно поразили свои цели, что подтвердило соответствие системы Golden Horde заявленным характеристикам. Ранее подобный трюк проделывался с двумя авиабомбами, тоже успешно справившимися со своими задачами.

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