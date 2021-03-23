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Украинское командование продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе военную технику. В отрезок времени между 2 и 17 марта на ж/д станциях было замечено 170 единиц тяжелого вооружения.

В СМИ при этом напоминают, что в рамках заседания СНБО Украины, проведенного 19 февраля, состоялось принятие секретного решения, после которого ВСУ начали массово обстреливать территории ЛНР и ДНР. Военные эксперты при этом указывают на высокую вероятность начала полномасштабного наступления на земли непризнанных республик.

На данный момент времени представители миссии ОБСЕ обнаружили на подконтрольных Киеву территориях свыше 450 единиц тяжелой боевой техники, включая 183 танка, полсотни зенитных ракетных комплексов, двести артиллерийских установок и восемнадцать РСЗО «Град».

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