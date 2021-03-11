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Представители ДНР в СЦКК сообщили, что украинские вооруженные силы повредили газовый трубопровод во время обстрела окраин Донецка.

Указывается, что на данный момент времени специалистам удалось ликвидировать возгорание. На месте инцидента сейчас работают сотрудники аварийной газовой службы. Они устраняют нанесенные повреждения. В ходе артиллерийского удара часть Старомихайловки, расположенной на западе Донецка, осталась без электричества.

Вчера, 10 марта, начали появляться сведения о возобновлении столкновений между солдатами украинской армии и ополченцами ЛНР. Бои были зафиксированы в окрестностях Михайловки. Отмечается, что бойцы ВСУ нарушили режим перемирия.

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  • Анна
  • 10.03.2021
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