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Представители Народной милиции ДНР заявили, что украинские военные продолжают перебрасывать к линии разграничения в Донбассе бронетехнику и зенитные ракетные установки.

Согласно полученным разведкой сведениям, на железнодорожных станциях в окрестностях Артемовска находятся свыше двадцати танков Т-64 и два ЗРК «Стрела-10». Донецкие разведчики также заметили на железной дороге рядом с Зачатовкой не менее пяти САУ «Акация».

Ранее ополченцы из ЛНР тоже сообщили о том, что ВСУ начали активно стягивать тяжелую военную технику к границе с самопровозглашенной республикой. В регионе также перестал действовать режим прекращения огня. Обе стороны конфликта начали обстреливать территории друга друга, используя разное вооружение.

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