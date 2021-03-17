Представители Народной милиции ДНР заявили, что украинские военные продолжают перебрасывать к линии разграничения в Донбассе бронетехнику и зенитные ракетные установки.

Согласно полученным разведкой сведениям, на железнодорожных станциях в окрестностях Артемовска находятся свыше двадцати танков Т-64 и два ЗРК «Стрела-10». Донецкие разведчики также заметили на железной дороге рядом с Зачатовкой не менее пяти САУ «Акация».

Ранее ополченцы из ЛНР тоже сообщили о том, что ВСУ начали активно стягивать тяжелую военную технику к границе с самопровозглашенной республикой. В регионе также перестал действовать режим прекращения огня. Обе стороны конфликта начали обстреливать территории друга друга, используя разное вооружение.