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25 марта военнослужащие ВСУ атаковали поселок Золотое-5, расположенный на территории самопровозглашенной ЛНР. Информацию об этом озвучили местные журналисты и мирные жители населенного пункта.

Они сообщили, что вечером в четверг в школе поселка внезапно раздались звуки разлетающихся на осколки стекол. Кроме того, две женщины, проживающие в Золотом-5 рассказали о выстрелах из пулеметов и автоматов, которые не прекращались некоторое время.

Официальная информация от властей ЛНР и командования ВСУ по ситуации в поселке пока отсутствует.

Напомним, что в феврале текущего года украинские ВС активизировались и вновь начали обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Также неоднократно сообщалось о стягивании техники к линии разграничения и подготовке полномасштабного наступления. Однако пока Киев лишь организует провокации, не намереваясь идти вперед.

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