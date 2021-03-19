ВСУ устанавливает на границе с ЛНР взрывные устройства, так как готовит провокацию, намереваясь имитировать обстрелы со стороны самопровозглашенной республики. Подробности об этом рассказал представитель пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.

Он заявил, что взрывные устройства установлены неподалеку от Светлодарска. Они оснащены дистанционным управлением, поэтому будут взорваны точно в заданное время, в которое к месту грядущих «обстрелов» подъедут съемочные группы телеканалов ICTV и 1+1.

Филипоненко отметил, что потом по этим каналам покажут репортаж о том, как ЛНР нарушает режим прекращения огня. Также он сообщил, что Народная милиция внимательно отслеживает действия украинских военных в ожидании новых провокационных действий.