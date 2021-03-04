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Медики рассказали, что опасность заразиться коронавирусом через букет цветов весьма и весьма мала. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Согласно заявлению вирусолога Анатолия Альтштейна, при пандемии заразиться вирусом можно где угодно. Однако то, что источником заражения будут являться именно букеты цветов, шансов очень мало. Поэтому не стоит бояться преподносить букеты женщинам, в том числе и пожилым, на 8 марта.

Как сообщил инфекционист Евгений Тимаков, риск заражения коронавирусом в магазине цветов также весьма низок. Так, он указал, что в этих магазинах постоянно открываются двери и, так как помещения чаще всего небольшие, то в них всегда проветривается. Впрочем, это не отменяет того, что необходимо соблюдать меры предосторожности.

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