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Специалист в области вирусологии и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о росте в России коллективного иммунитета к коронавирусу.

Согласно его заявлению, распространение коронавируса в стране начало снижаться, и это произошло, в том числе, из-за роста коллективного иммунитета к этому вирусу. Он рассказал, что анализы крови людей на антитела к коронавирусу продемонстрировали то, что в России инфекцией переболело уже около 30-40 миллионов человек, что является почти третью всего населения.

Раньше, как заявил Нетесов, репродуктивное число передачи коронавируса находилось между тройкой и четвёркой. Сейчас, как он считает, это число находится между двойкой и тройкой.

По предварительным прогнозам, коллективный иммунитет в России на уровне 60% должен быть уже в первой половине 2021 года.

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