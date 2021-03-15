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Врач-сексолог из Ярославля Юрий Андреев рассказал о том, сколько человеку в среднем нужно заниматься сексом.

Как отметил специалист, количество половых актов в неделю для каждого человека является индивидуальным. Он указал, что каждый сам решает, что будет являться для него нормой. При этом Андреев рассказал о том, что у молодых людей или пар, которые только недавно вступили в отношения, сексуальная потребность, как правило, высокая – им может не хватать даже нескольких раз в день.

Для тех людей, которые уже давно состоят в браке или сожительствуют долгие годы, и несколько раз в неделю уже будет много. В итоге, как считает специалист, два-три занятия сексом в неделю можно назвать вполне достаточной нормой. Также он указал, что если в паре разная потребность в сексе, то это может стать причиной серьёзных разногласий.

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