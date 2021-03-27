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Кейт О’Брайен, представитель ВОЗ, порекомендовала привившимся от COVID-19 продолжать соблюдение защитных мер в связи с отсутствием сведений об эффективности имеющихся препаратов против новых штаммов.

Согласно ее словам, вакцина способна обезопасить привившегося от заболевания, однако он все еще может являться его носителем. Поэтому если он перестанет носить маску и соблюдать социальную дистанцию, то станет разносчиком. Она добавила, что ВОЗ не имеет точных данных, связанных с иными вариантами коронавируса, которые могут появиться в будущем.

В ВОЗ напомнили, что вирусы постоянно мутируют. По этой причине производители стараются адаптировать свои вакцины, чтобы сделать их эффективными против множества штаммов. Однако пока еще неясно, насколько хорошо они с этим справляются, поэтому вакцинировавшимся людям все равно нужно соблюдать меры предосторожности.

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