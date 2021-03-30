Азербайджанцы провоцируют Армению на новый конфликт и пытаются препятствовать возобновлению мирной жизни в Нагорном Карабахе, заявляет пресс-служба внешнеполитического ведомства НКР. Она сообщает, что 25 и 29 марта представители азербайджанской армии дважды нападали на гражданские авто, забрасывая их камнями.

МИД непризнанной республики заявляет, что Баку либо специально организует подобные провокации с целью сорвать с трудом налаженный Арменией и российскими миротворческими силами процесс возвращения к нормальной жизнедеятельности, либо просто не в состоянии контролировать собственную армию.

Первый случай произошел на автомобильной дороге Красный базар – Степанакерт, а второй – на трассе Степанакерт – Горис. В заявлении говорится, что на этот раз камнями забросали автомобиль, который перевозил останки погибших в боях воинов Арцаха.

МИД НКР заявляет, что подобные действия должны в обязательном порядке пресекаться Баку. В противном случае ситуация может просто выйти из-под контроля и тогда ее развитие будет просто невозможно предсказать.