Если Украина все же начнет полномасштабное наступление на Донбасс, у России будет только один выход – вмешаться в конфликт и защитить жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие последствия ждут РФ в такой ситуации.

Сперва он отметил, что вмешательство российских войск в вооруженное столкновение на Донбассе будет представлять собой боевую операцию по принуждению Украины к миру. Несмотря на многочисленные заявления о «сильнейшей армии в Европе», ВСУ не смогут ничего противопоставить России, поэтому очень скоро украинская граница передвинется к Днепру. Однако Запад вряд ли будет спокойно взирать на такое вмешательство.

По словам Коротченко, сразу же после вмешательства РФ в конфликт Европа и Соединенные Штаты начнут сыпать санкциями как из рога изобилия. В этот период стоит ожидать и отключения системы SWIFT, разговоры о которой ведутся уже второй год, и замораживания активов физических и юридических лиц из РФ в западных банках, и множества других неприятных сюрпризов.

Скорее всего, грянет полномасштабная холодная война, к которой должны быть готовы и российские граждане, и экономика страны. Впрочем, не исключен вариант, что РФ в таком случае заключит военно-политический союз с Китаем или другими странами, не поддающимися давлению США.