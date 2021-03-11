Александр Ходаковский, военный из ДНР, сделал несколько предположений касательно грядущих действий Украины на территории Донбасса.

В Киеве власти все чаще заявляют о том, что урегулировать конфликт на юго-востоке страны можно только с помощью силового сценария, использовав в качестве основы опыт Азербайджана, который смог отвоевать у Армении Нагорный Карабах. В СНБО Украины уже разрешили военным открывать огонь по территориям ЛНР и ДНР.

Командир бригады «Восток» считает, что вероятность полномасштабного наступления со стороны ВСУ очень высока. Однако могут возникнуть второстепенные факторы, способные на время отодвинуть конфликт. Ходаковский при этом уверен, что война рано или поздно все равно случится.