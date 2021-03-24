Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о намерении разместить на своих базах российские боевые самолеты обеспокоило Украину. Которая решила защититься от «агрессии РФ», не дожидаясь исполнения озвученного плана. Киев перебросил на границу с Белоруссией дивизион Львовского зенитно-ракетного полка, который уже сейчас несет на Волыни боевое дежурство.

Лукашенко напугал Украину не только сообщением о размещении российских самолетов на белорусских базах. Помимо этого, он заявил и о желании купить у Москвы новейшие истребители для укрепления своей обороноспособности. Это логично, так как натовские силы все ближе подбираются к рубежам Беларуси.

Однако Киев сразу подумал о том, что Лукашенко намеревается завершить давно начатую процедуру создания Союзного государства и предпринял превентивные меры. Вполне вероятно, что на границе с Белоруссией совсем скоро появятся и другие украинские подразделения, которые будут стеречь рубежи на случай мифической «агрессии».