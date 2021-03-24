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На учениях в Центральном военном округе военнослужащие отрабатывали уничтожение диверсионной группы в горах Западный Саян. Обнаружили врага, согласно легенде, разведывательные беспилотные аппараты «Орлан-10». После этого для его уничтожения отправили военнослужащих, вооруженных минометами.

Главной особенностью учений стала перевозка оружия через перевал на лошадях. Все дело в том, что боевая техника не применима в горных районах, поэтому пришлось задействовать транспортно-вьючное подразделение. На животных погрузили две тонны оружия и боеприпасов и прошли 20 километров.

Военнослужащие рассказывают, что транспортно-вьючное подразделение – это 80 лошадей, каждая из которых способна нести не менее 100 килограммов. За 24 часа они проходят до 30 км. Используется это подразделение лишь в тех районах, где нет возможности проехать на боевых машинах. Также сообщается, что животные хорошо обучены, поэтому абсолютно не реагируют на выстрелы и взрывы.

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