Управление Народной милиции ДНР сообщило о том, что военным республики отныне разрешено вести упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек силовиков Украины.

Как указывается, такое решение было принято, в том числе, из-за того, что со стороны международных наблюдателей нет какой-либо реакции на то, что в настоящее время со стороны Киева продолжаются обстрелы населённых пунктов ДНР. Так, некоторое время назад стало известно, что под обстрел попали села Пантелеймоновка и Ленинское.

По словам представителей милиции, решение было принято для защиты населения от террора со стороны Украины. Указывается также, что вооружённые формирования Украины продолжают нарушать минские договоренности о соблюдении режима перемирии.