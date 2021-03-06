Портал «Автовзгляд» рассказал о распространённой ошибке водителей при парковке автомобилей в весенние месяцы.

Как отмечается, этой ошибкой является парковка машины на ночь в луже. Это может привести к нескольким проблемам. Так, если лужа глубокая, то вода дойдёт до механизмов тормоза. Ночью из-за холодов вода замёрзнет, что приведёт к замерзанию колодок и последующим проблемам с выездом с места.

В итоге автомобиль начнёт буксовать, и не сдвинется с места. В наиболее тяжёлых ситуациях машину придётся вытаскивать тросом или разбивать лёд. Кроме того, длительные попытки выехать с места в такой ситуации могут повредить сцепление на механической коробке передач и испортить ремень на автомобилях с вариатором.

Также может произойти ситуация, что в покрышке будет находиться саморез, и оставление в этом случае в луже приведёт к тому, что из шины за ночь выйдет воздух, а место заполнится водой. В этом случае придётся обращаться за помощью в шиномонтаж.