Читатели французского издания Le Figaro выразили уверенность в том, что американский президент Джо Байден просто боится российского коллегу Владимира Путина, поэтому и не захотел проводить с ним встречу в режиме онлайн.

Так, пользователь Edmond заявил, что Путин предложил Байдену открытый диалог, но тот отказался, поэтому российский президент выиграл первый раунд «политического дзюдо». Также читатель отметил, что американский лидер вряд ли сумел бы ответить российскому, так как умеет только читать телесуфлер.

В подобном духе высказываются и другие читатели. Они пишут, что Байден застрял в 70-80 годах прошлого столетия, когда в мире существовало только противостояние СССР и США, что Соединенные Штаты сами вмешиваются во внутренние дела множества государств, оставаясь безнаказанными.

Также некоторые пользователи уверены, что Байден такой выходкой сам подталкивает РФ к сотрудничеству с Китаем во всех сферах, что станет серьезной проблемой для США.