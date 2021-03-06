Австралийским ученым удалось подтвердить теорию о наличии в земных недрах еще одного слоя, которая была выдвинута несколько десятилетий назад. Новое исследование показало, что строение планеты гораздо сложнее, чем представлялось ранее.

Учение Австралийского национального университета напомнили, что до сих пор считалось, что Земля состоит из внутреннего и внешнего ядер, мантии и коры. Но сейчас можно утверждать, что в глубинах планеты скрывается еще один слой, который дает возможность узнать о неизвестных ранее событиях.

Эксперты пояснили, что именно изучение этого слоя позволило им получить информацию о двух ледниковых периодах, которые пережила Земля. Однако других сведений пока нет, так как исследования отличаются повышенной сложностью и требуют сбора данных буквально по мельчайшим крупицам.

Доктор Джоан Стивенсон, которая возглавляет исследования, заявила, что изучение земных недр способно дать ответы на многие вопросы из эволюции и истории нашей планеты.