На вооружении армии РФ имеются не только самоходные артиллерийские установки, но еще и буксируемые гаубицы, в которых все параметры для стрельбы нужно устанавливать вручную. Из-за этого теряется много времени, однако специалисты ВНИИ «Сигнал» нашли выход из положения. Они намереваются автоматизировать устаревшие орудия и вернуть их в строй.

Предполагается, что на все пушки и гаубицы установят специальное оборудование, которое будет разработано ВНИИ на протяжении нескольких лет. Оно позволит автоматически наводить орудие на цель, а также осуществлять полноценное управление огнем.

Помимо этого, оборудование позволит буксируемым пушкам получать координаты целей по каналам связи, интегрировать в единую сеть.

Эксперты уже заявили о наличии технической возможность создать подобное оборудование. Они подчеркивают, что устаревшие орудия вполне можно превратить в опасное для противника вооружение, которое будет отвечать всем требованиям современного боя.