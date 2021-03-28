Компания Raytheon осуществила модернизацию первой партии крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) до очередного нового стандарта – Block V. Заказчиком и получателем этих ракет выступило Управление программ вооружения Командования авиационных систем ВМС США. Об этом сообщило американское военное издание Jane’s со ссылкой на полученный пресс-релиз, перевод представлен изданием discover24.ru.

Капитан Ред, руководитель программы модернизации Tomahawk Weapons System (PMA-280) в военно-морском командовании, в связи с этим заявил: «Это следующий большой шаг вперед в возможностях Tomahawk и большое достижение программы. Сейчас мы сосредоточены на предоставлении флоту передовых возможностей за счет повторной сертификации и модернизации нашего арсенала Block IV и заключения контрактов на производство ракет Block V».

Как пишет издание, Raytheon производит все модернизационные работы на своем предприятии в Камдене, штат Арканзас. Виртуальная «церемония передачи» с участием «лидеров отрасли» состоялась 25 марта. Вариант Tomahawk Block V включает в себя усовершенствованный пакет навигации и связи (NAV / COMMs), обеспечивающий улучшенные навигационные характеристики и более устойчивую и надежную связь.

Перевод всех «Томагавков», состоящих на вооружении и в арсеналах Военно-морских сил США, с текущей конфигурации Block IV на стандарт Block V будут производиться по мере того, как они будут проходить повторную сертификацию, обеспечивающую им дальнейший 15-летний срок службы. Общее количество объектов такой повторной сертификации составляет, по данным Jane’s, 3992 крылатые ракеты морского базирования.

Но помимо этого, предусматриваются поставки американскому флоту новых ракет, изначально произведенных в стандарте Block V. Они должны начаться уже в нынешнем 2021 году.

В целом «Томагавки» версии 5 будут включать как «морской» вариант Maritime Strike Tomahawk (MST), обозначенный как Block Va, так и «универсальную» конфигурацию JMEWS (Joint Multiple Effects Warhead System – Объединенная система для многофункциональных головных боезарядов), обозначенную как Block Vb. Первый из вариантов предназначается против надводных целей, второй – против наземных.

Как уточняет Jane’s, в серийную программу повторной сертификации предоставляется опытная партия из пяти ракет. Одна из них остается в качестве образца для проверки процесса модернизации и лабораторных исследований, а остальные четыре выделяются на мероприятия по демонстрации возможностей модернизированной ракеты.

Эксплуатационные летные испытания крылатых ракет Tomahawk Block V были проведены у западного побережья США в конце прошлого года. Для их осуществления был привлечен ракетный эсминец DDG-51 Flight IIA USS Chafee, который приписан к 1-й авианосной ударной группе ВМС США и базируется в Перл-Харборе.

Комментируя это сообщение, международный портал Naval News отметил, что итоги модернизации «Томагавков» со стандарта Block IV до Block V выглядят достаточно скромными по сравнению с прежними «повышениями в версии». Так, Tomahawk Block IV по отношению к предшествующим конфигурациям получил повышенную точность, увеличенную дальность действия (более 1000 миль), способность перенавестись на новую цель уже в ходе полета, а также возможность передавать изображения поля боя своему командному кораблю.