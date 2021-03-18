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Американские ВМС в скором времени получит на вооружение новые ракеты Tomahawk Block V, которые представляют собой модернизированную версию классических боеприпасов. Обновлением занималась компания Raytheon, являющаяся одним из лидеров военно-промышленного комплекса США.

Издание Defense News сообщает, что передача ракет будет осуществлена уже на следующей неделе. Также журналисты поясняют, что после модернизации «Томагавки» обладают повышенной дальностью поражения морских целей.

Известно, что компания Raytheon разрабатывает две версии ракет Tomahawk Block V, одна из которых предназначена для уничтожения морских, а другая – наземных целей. Второй вариант под названием Tomahawk Block Vb оснастят повышенными фугасными возможностями и проникающей боеголовкой, по сути представляющей собой кумулятивный предзаряд.

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