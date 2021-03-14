В немецкой столице несколько десятков человек, связанных с исламскими террористическими организациями и получивших средства от государства из-за закрытия бизнеса в связи с пандемией. Предполагается, что часть выплаченных им средств, ушла на финансирование терроризма.

Немецкое издание Welt am Sonntagl пишет о том, что эти 60 человек суммарно получили порядка 1 миллиона евро. Какая часть этих средств ушла на финансирование террористических организаций, в настоящий момент не установлено.

Денежные пособия в Германии выплачиваются с прошлой осени, когда был объявлен карантин из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Сообщается, что сумма получаемых бизнесменами денег зависит от вида деятельности. Так, предприятия общественного питания в большинстве своем получают до 75 процентов от выручки, полученной за каждый месяц 2020 года.