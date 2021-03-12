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Российские ВКС получили в свое распоряжение партию новейших многофункциональных истребителей поколения 4++ МиГ-35С. Производство и испытания этих самолетов были завершены ранее установленного срока, сообщает главное военное ведомство РФ.

Технические характеристики МиГ-35С по максимуму приближены к пятому поколению. Это легкие самолеты, которые способны поражать как наземные, так и наводные цели с применением высокоточного оружия. При этом дальность действия вооружений истребителя исключает необходимость входить в зону противовоздушной обороны потенциального противника.

Завершение госиспытаний и передачу МиГ-35С в войска до конца 2021 года анонсировал еще в 2019-м заместитель Главкома российских ВКС Сергей Дронов. Однако на деле процесс завершился на несколько месяцев раньше.

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