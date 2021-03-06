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Российские ВКС ответили протурецким боевикам на артиллерийские и ракетные обстрелы сирийской армии в Идлибе. Они нанесли мощные удары по объектам джихадистов в окрестностях населенного пункта Маарат-Мисрин.

По информации сирийских СМИ, в этой атаке были задействованы не только самолеты ВКС, но и ударные беспилотники, идентифицировать которые не удалось. Они превратили занятую террористами территорию в подобие «лунного пейзажа» с многочисленными кратерами.

Удары наносились после получения разведывательных данных о том, что на базу джихадистов у города Маарат-Мисрин регулярно доставляются из Турции боеприпасы и вооружение. Для этой цели Анкара использует трассу 420.

Кроме того, именно на этой базе располагались ОТРК турецкого производства, которые применялись для нанесения ударов по сирийской армии, подразделения которой дислоцируются неподалеку от Серакиба.

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