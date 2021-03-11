Согласно заявлению научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда, 11 и 12 марта в некоторых регионах России стоит ожидать достаточно плохой погоды.

Так, в ЦФО стоит ждать довольно сильных морозов – температура упадёт до 30-ти градусов. В Башкортостане прогнозируется метель со скоростью ветра до 20 м/с, кроме того, ожидается метель и сильный снегопад, а также образование гололедицы.

В ряде регионов, как отметил Вильфанд, хоть и не будет настолько сильных морозов, однако прогнозируется падение температуры примерно на семь градусов ниже нормы. Речь идёт о Чувашии и Мордовии, Нижегородской и Кировской областях, а также о Пермском крае.

В других регионах, согласно прогнозу Вильфанда, ожидается усиление скорости ветра. Так, в Краснодарском крае – до 25 м/с, в Ненецком автономном округе – до 27 м/с, а также метель, в Новороссийске – до 32 м/с. В Алтайском крае ветер будет немногим слабее – до 22 м/с.