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Верховный суд России назвал уважительные причины, при которых не будут привлекать к административной ответственности при неуплате алиментов.

Этими причинами являются болезнь и нетрудоспособность человека, который должен платить алименты, ситуация, в которой он не получил от работодателя своей зарплаты, прохождение военной службы. В качестве других причин называются такие ситуации, как задержка или неверное перечисление банком алиментов, обстоятельства непреодолимой силы, а также вина иных лиц.

Также особо отмечается, что во время суда будут учитываться и прочие обстоятельства, такие как материальное и семейное положение лица, который должен выплачивать алименты. При этом частичная уплата алиментов или попадание в места лишения свободы не освобождают от административной ответственности.

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