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Украинские парламентарии намерены денонсировать Харьковские соглашения, согласно которым Черноморский флот имеет право находиться в Крыму до 2042 года. По словам представителей правящей партии «Слуга народа» это позволит привлечь в Крым инвестиции, а также изменить предназначение земель, на которых сейчас базируется ЧФ.

Напомним, что сейчас Киев проводит расследование по Харьковским соглашениям. В его рамках СБУ уже проводила обыски в зданиях органов власти, которые могут быть так или иначе связаны с подготовкой и подписанием этих договоров с Россией.

Еще раньше на заседании СНБО было внесено предложение предъявить обвинения в государственной измене всем бывшим и действующим чиновникам, имеющим отношение к Харьковским соглашениям.

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