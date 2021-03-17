Украинские парламентарии намерены денонсировать Харьковские соглашения, согласно которым Черноморский флот имеет право находиться в Крыму до 2042 года. По словам представителей правящей партии «Слуга народа» это позволит привлечь в Крым инвестиции, а также изменить предназначение земель, на которых сейчас базируется ЧФ.

Напомним, что сейчас Киев проводит расследование по Харьковским соглашениям. В его рамках СБУ уже проводила обыски в зданиях органов власти, которые могут быть так или иначе связаны с подготовкой и подписанием этих договоров с Россией.

Еще раньше на заседании СНБО было внесено предложение предъявить обвинения в государственной измене всем бывшим и действующим чиновникам, имеющим отношение к Харьковским соглашениям.