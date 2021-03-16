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В Великобритании собираются продолжить наращивание своего ядерного вооружения, увеличив число атомных боеголовок на 40 процентов.

В агентстве The Guardian, сославшись на отчет Бориса Джонсона, главы британского кабмина, отмечают, что основной причиной данного решения является «угроза со стороны России и КНР». Журналисты при этом напоминают, что, начиная с 1990-х годов, британцы начали уменьшать число ядерных ракет.

Отмечается, что около 11 лет назад Британия имела на вооружении 225 боеголовок с ядерным зарядом, а в 2020 году их число должно было уменьшиться до 180 единиц. Однако сейчас британские военные намерены, напротив, повысить их количество до 260 штук. На модернизацию всех войск в ближайшие 10 лет будет потрачено примерно 114 миллиардов долларов.

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