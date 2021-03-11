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Княгиня Ольга никак не могла основать Россию, поэтому Всемирный экономический форум должен исправить допущенные в своей публикации ошибки, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Его высказывание относилось к списку женщин, которые так или иначе повлияли на судьбу мира, опубликованному ВЭФ к 8 марта. Порошенко не понравилось, что княгиню Ольгу, вошедшую в этот самый список, назвали основательницей современной России. Кроме того, он обратил внимание, что ее супруга звали Игорем, а не Иваном.

По словам бывшего президента, Московское княжество, которое является предшественником РФ, появилось только через три столетия после смерти Ольги. До этого же существовало государство Русь, которое занимало территории современных Беларуси, Украины и России. Его столицей был Киев.

Порошенко заявил, что составители списка должны немедленно исправить допущенные ошибки. В ответ на это представители ВЭФ вообще исключили княгиню Ольгу, так как данные о ней оказались противоречивыми.

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