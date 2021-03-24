Калининград – это настоящая проблема для Соединенных Штатов и НАТО, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. В своем интервью изданию “ФАН” он поясняет, что главной причиной этого является тот факт, что регион способен создать серьезные препятствия для переброски натовских войск в случае начала войны.

Именно Калининград, являющийся «костью в горле США» сумеет полностью перекрыть коммуникации НАТО. Он не даст возможности своевременно отправить подкрепление Польше, Литве, Латвии, Эстонии, а также добраться до побережья Балтийского моря. Именно поэтому эксперты постоянно твердят о важности Калининграда.

Государства, которые считают себя наиболее уязвимыми перед «российской агрессией», пытаются развивать армию, не особо рассчитывая на помощь. Особенно рьяно это делает Польша, которая иногда грозится, что способна «уничтожить за семь минут» весь Балтийский флот. Однако недавние ее штабные учения показали, что нападение на Калининград завершится взятием Варшавы буквально за 4-5 дней.