С возвращением конкуренции великих держав возникает новая угроза, о которой большинство людей в США, вероятно, не задумывалось долгое время: американские солдаты могут стать военнопленными. Об этом пишет американское издание Defense One в статье, эксклюзивный перевод которой представлен изданием discover24.ru.

Последним конфликтом, в котором Америка понесла потери в виде сотен военнопленных, была война во Вьетнаме. Сегодня, после двух десятилетий борьбы с негосударственными повстанцами, обучение военнослужащих США адаптировано к оперативной обстановке противопартизанской деятельности. Это касается и стандартного учебного курса SERE (Survival, Evasion, Resistance, and Escape – Выживание, Уклонение, Сопротивление и Побег).

Но в крупномасштабном конфликте между странами, сопоставимыми по военной силе, летные экипажи действуют над вражеской территорией, раненые солдаты попадают в плен наступающим войскам врага, конвои материально-технического снабжения попадают в засады, а несогласованность в перемещениях войск создает риск захвата отдельных подразделений противником. Поскольку это наиболее вероятное поле боя будущего, то необходимо снова изменить требования подготовки солдат к их возможному захвату в плен.

Будущее сражение со сравнимым по силе противником, весьма вероятно, развернется в виде свершившегося факта внезапной атаки, в которой быстро наступающий противник может захватить силы США и любые дополнительные силы быстрого реагирования. По данным армии США, такая внезапная атака предполагается «для быстрого достижения военных и политических целей, а затем для быстрого закрепления этих достижений, чтобы любая попытка повернуть вспять действия [Соединенных Штатов] повлекла бы за собой неприемлемые затраты и риск».

Подобная атака будет осуществляться путем быстрого наступления противника, чтобы получить как можно больше территории и переговорной силы, прежде чем американские военные смогут отправить крупные формирования войск с континентальных баз США. Наиболее вероятный сценарий, где такое может случиться, – это Европа на восточном фронте НАТО, но есть несколько сценариев, когда это также может произойти в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Все крупные державы рассматривают потенциальные будущие войны как высокомобильные и наступательные действия в сочетании с нанесением глубоких ударов по территории противника с целью прорыва противостоящей обороны. Согласно американской концепции «многоуровневых операций» (Multi-Domain Operations, MDO), военные стремятся прорвать оборону, дезинтегрировать противника и использовать полученную свободу передвижения для достижения своих оперативных и стратегических целей.

Две противостоящие силы с одинаковыми наступательными многоуровневыми доктринами создадут битву, которая будет иметь скорость в исполнении, мобильность и отсутствие традиционных линий фронта, поскольку боевые действия будут происходить по всем видам пространств оперативной зоны. На изменчивом, стремительном и жестоком поле битвы такого масштаба будет множество ситуаций, когда дальнейшее сопротивление приведет к верной смерти, и единственным выходом будет – стать военнопленным.

Это рациональное решение, которому следует научить войска, но важен контекст капитуляции. Если у вас больше нет средств для сопротивления на поле битвы, и сдача в плен – единственный вариант, вы выполнили свои обязательства и теперь имеете возможность продолжать сражение в качестве военнопленного, тем самым отвлекая на себя ресурс бойцов противника на время войны.

В своей ежеквартальной статье Объединенных сил «Операции по задержанию в стратегическом рассмотрении» генерал-майор армии США Джон Хасси, командующий 200-м отрядом военной полиции, объясняет потенциальные проблемы для Соединенных Штатов и их союзников при захвате большого числа задержанных. Но не учитывается то, что в соревновании великих держав возможно и обратное: тысячи американских солдат могут стать военнопленными во время войн 21-го века. В зависимости от противника, также вероятно, что многие военнопленные или пропавшие без вести солдаты умрут или будут убиты в плену из-за несоблюдения потенциальными противниками международного права и прав человека.

Во время «холодной войны» силы США и союзников обучали свои войска учитывать и готовиться к непредвиденным обстоятельствам, если они попадут в плен. Годы противоповстанческих операций породили самоуспокоенность – идея о том, что потенциально тысячи солдат могут стать военнопленными, больше не рассматривается, и, таким образом, соответствующая подготовка солдат также прекратилась.

Боевая подготовка служит нескольким целям. Психологически подготовленный солдат с меньшей вероятностью будет шокирован или будет действовать иррационально в момент пленения, вместо этого он будет стремиться защитить себя, своих товарищей и важную информацию. Первый час после захвата является ключевым для противника при извлечении тактической информации из захваченных военнопленных, потому что эта информация все еще актуальна, а военнопленные могут быть в шоке. Такое психическое состояние делает военнопленных уязвимыми для воздействия со стороны пленителей. Также важно, чтобы солдат четко знал свои права как военнопленного в соответствии с международными законами, одновременно понимая, что некоторые из наших потенциальных противников не соблюдают эти основные законы.

Авторами статьи выступили Ян Каллберг (ученый Армейского кибер-института в Вест-Пойнте, главный редактор журнала Cyber Defense Review, доцент Военной академии США) и подполковник Тодд Арнольд (научный сотрудник Армейского кибер-института в Вест-Пойнте, доцент кафедры электротехники и информатики Военной академии США). Отмечено, что выраженное в статье мнение принадлежит авторам и не отражает официальную позицию структур Министерства обороны США.