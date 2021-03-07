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В Воронеже местные правоохранительные органы проверят сообщения о собачьих боях.

Как сообщается, 6 марта в местных соцсетях появилась информация о том, что на территории санатория имени Дзержинского в селе Чертовицы устраивают собачьи бои. Опубликованное видео было плохого качества, и точно понять, где именно проводятся бои, сложно. Однако в пользу версии о санатории говорят зелёный «купол» и баннер охранной организации.

После публикации видео многие местные жители возмутились происходящему и пожаловались на бои властям. Ранее, как уточняется, подобных обращений не поступало.

Точную дату проведения боёв установит полиция. Указывается, что бои могли проводить некоторое время назад, что можно понять по большому количеству снега.

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