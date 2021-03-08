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В Великобритании начался эксперимент под названием Human-Challenge-Program. В рамках этого эксперимента люди будут по собственному желанию заражаться коронавирусом.

Как отмечается, в ходе эксперимента добровольцы получат минимальную дозу вируса. Вводиться вирус будет тем людям, у которых низкий риск заражения. Всего на участие в исследовании было отобрано 90 человек.

Благодаря этому исследованию учёные собираются понять, как иммунитет реагирует на коронавирус. Также будут изучены начальные характеристики заболеваемости и то, как именно носители вируса заражают окружающих.

Подобный эксперимент именно с коронавирусом, как указывается, ещё не проводился. Ранее такие исследования проводились для разработки вакцин против гриппа и малярии.

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