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Администрация Уфы утвердила новые тарифы на похоронные услуги.

Как сообщается, была повышена стоимость похорон, осуществляемых за счёт бюджета. Речь идёт о тех случаях, когда у умерших людей нет семьи или законного представителя.

С учётом уральского коэффициента, максимальная стоимость погребения с 1 февраля составляет 7 388,73 рубля. При этом само погребение оценивается в сумму в размере 3 334,66 рубля. Гроб и его доставка обойдётся бюджету в 1 933,53 рубля, а перевозка тела – в 2 120,54 рубля. Облачение тела обойдётся в 530,35 рубля. За оформление документов деньги не требуются.

Отмечается, в феврале 2020 года стоимость похорон составляла 7 043 рубля. Таким образом, за прошедший год стоимость похорон увеличилась на 345 рублей.

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