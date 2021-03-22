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Южный военный округ проведет контрольную проверку за зимнее обучение. В ее рамках будут организованы учения с привлечением морской авиации, а также самолетов объединенных сил ВВС и ПВО.

Командующий округом Александр Дворников рассказал, что экипажи самолетов Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М и Су-34 будут отрабатывать полеты в экстремальных погодных условиях, летать на минимальном расстоянии от поверхности воды, наносить ракетные удары по морским целям и сбрасывать на них бомбы.

Кроме того, в составе комплексов по обеспечению безопасности в акватории бомбардировщики и истребители отработают сопровождение боевых кораблей и взаимодействие с ними в ходе учебных военных операций.

Пресс-служба ЮВО сообщает, что учения помогут не только проверить результаты зимнего обучения, но еще и повысить боеготовность авиации.

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