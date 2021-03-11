читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мустаф Варанк, глава турецкого Минпрома, отметил, что Анкара допускает возможность приобретения истребителей Су-35 и Су-57.

Согласно его словам, в Турции на первом месте стоит задача по созданию собственных истребителей 5-й генерации. Однако в случае, если Российская Федерация сможет предложить боевую машину, отвечающую всем потребностям турецких вооруженных сил, то Анкара приобретет ее.

Министр подчеркнул, что у Турции отсутствует принципиальная позиция по данному вопросу. Преградой для покупки истребителей могут стать только трудности с их интеграцией в вооруженную систему страны. Варанк отметил, что эти вопросы нередко обсуждаются в рамках встреч российского и турецкого лидеров.

Вам может понравиться

В Челябинске из-за метели трамвай сошёл с рельсов

В Челябинске из-за сильного снегопада с рельсов сошёл один из трамваев. Инцидент произошёл 11 марта. О произошедшей ситуации рассказали пользователи в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано ЧМЗ(Official)». Как сообщается, авария
  • Анна
  • 11.03.2021
  • читать 1 минуту

В Казани оштрафуют компанию, которая устроила фейерверк на день рождения Насти Ивлеевой

Блогерша Настя Ивлеева 8 марта отметила свой 30-летний юбилей, и в честь этого заказала салют в семи городах России. Так, отмечается, что фейерверк был устроен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге,
  • Анна
  • 10.03.2021
  • читать 1 минуту

В Новосибирске планируется установить 46 дог-боксов с мусорными пакетами

В Новосибирске собираются установить несколько десятков дог-боксов. Как сообщается, в рамках проекта «Чистый двор» в Перми было создано 66 дог-боксов. Большая часть из них, а именно, 46 дог-боксов, предназначены для
  • Анна
  • 09.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – небольшая облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – ясно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – ясно, до -1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 11 марта – ясно, до -11 °C | Армавир: погода, 11 марта – небольшой снег, до -2 °C |