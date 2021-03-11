Мустаф Варанк, глава турецкого Минпрома, отметил, что Анкара допускает возможность приобретения истребителей Су-35 и Су-57.

Согласно его словам, в Турции на первом месте стоит задача по созданию собственных истребителей 5-й генерации. Однако в случае, если Российская Федерация сможет предложить боевую машину, отвечающую всем потребностям турецких вооруженных сил, то Анкара приобретет ее.

Министр подчеркнул, что у Турции отсутствует принципиальная позиция по данному вопросу. Преградой для покупки истребителей могут стать только трудности с их интеграцией в вооруженную систему страны. Варанк отметил, что эти вопросы нередко обсуждаются в рамках встреч российского и турецкого лидеров.