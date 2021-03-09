В Перми снесли незаконный торговый павильон с цветами, находящийся на перекрёстке улиц Луначарского и Борчанинова.

Как сообщается, собственник павильона заключил договор аренды с департаментом экономики и промышленной политики города в 2014 году. Договор истёк в мае 2019 года, и продлён он не был. После этого мэрия города обратилась в арбитражный суд с требованием выплатить неустойку за использование земли, а также провести демонтаж объекта.

Арбитражный суд взыскал с собственника павильона неустойку, составляющую 221 тысячу рублей. Обжаловать это решение собственнику объекта не удалось – апелляционная комиссия подтвердила законность этого решения. Также павильон был включён в список на принудительный снос.