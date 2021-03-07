В Африке 7 марта произошло крушение вертолёта, на борту которого, как сообщается, находились российские военные.

Об инциденте рассказал Telegram-канал «Военный обозреватель», ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что крушение произошло в Центральноафриканской республике. При этом информация о потерпевшем крушении вертолёте на данный момент не была подтверждена официально.

По имеющимся сведениям, на борту вертолёта было два человека – пилот и раненый военный специалист. По неизвестной причине воздушное судно упало в болото, где загорелось и полностью сгорело. Предполагается, что вертолёт мог быть сбит, или имела место техническая неполадка. По предварительной информации, в инциденте обошлось без погибших.