В пятницу полицейских Тихвина вызвали жители дома №14 на ул. Машиностроителей. Они пожаловались на неизвестного мужчину, который пугал прохожих своим неадекватным поведением.

Правоохранители сразу приехали на место, но мужчина оказал сопротивление. Он достал нож и начал двигаться на полицейских, угрожая убийством. Не сумев убедить его бросить оружие служители закона были вынуждены применить табельное оружие.

Неадекватного мужчину удалось остановить только точным выстрелом в ногу. Полицейские отобрали у него отвертку и нож, а самого хулигана отправили в больницу с огнестрельным ранением. Медики установили, что пациент находится в состоянии наркотического отравления неизвестным веществом. Проверка показала, что мужчина несколько раз отбывал наказания за преступления.