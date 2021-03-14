В США в возрасте 66-ти лет скончался Марвин Хаглер – бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе.

О его смерти стало известно после сообщения его супруги, которое она опубликовала в Facebook. Согласно её словам, Марвин умер в своём доме в Нью-Гэмпшире. Однако один из сыновей спортсмена рассказал, что боксёр был госпитализирован с жалобами на боль в груди, а также с затруднённым дыханием.

В настоящее время причина смерти спортсмена точно неизвестна, её устанавливают врачи.

Хаглер, как отмечается, за свою карьеру провёл 67 боёв, из них одержал 62 победы, три раза проиграл, и два раза была зафиксирована ничья. Он владел чемпионским поясом с 1980 по 1987 годы. Также Хаглер был включён в 1993 году в Международный зал боксёрской славы.