Пентагон назвал «супероружием против России» связку истребителя F-35 с бомбардировщиком B-2 Spirit. Именно в такой комбинации американские ВВС намерены использовать данные самолеты в арктическом регионе, сообщает издание The National Interest.

По словам экспертов, быстрый истребитель может сопровождать бомбардировщик, прикрывать его во время атак на крупные военные объекты РФ в Арктике, а также отслеживать окружающую обстановку и моментально устранять появляющиеся угрозы.

Авторы издания пишут, что Россия имеет на Арктику большие виды и не намерена сдавать регион Западу просто так. При этом у нее имеется вооружение, отлично функционирующее в условиях экстремального холода. Поэтому Соединенным Штатам необходимо постоянно работать на созданием новой тактики, позволяющей справиться с Россией за Полярным кругом.