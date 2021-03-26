В США продали торговый центр Craig Valley Plaza, находящийся в Лас-Вегасе. Как отмечается, этот ТЦ принадлежал Тельману Исмаилову – бывшему владельцу Черкизовского рынка.

По сведениям издания «Коммерсантъ», решение о продаже ТЦ было принято американским судом. ТЦ имеет площадь около семи тысяч квадратных метров. В его состав входят пять зданий, имеющих высоту в один этаж.

Причиной продажи здания стало обращение от кредиторов Исмаилова из БМ Банка (бывший Банк Москвы, он находится в группе ВТБ). Так, Исмаилов был признан банкротом, также он набрал кредитов почти на 20 миллиардов рублей, использовав подставные компании. Кроме того, в России ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Он объявлен в международный розыск.

Деньги от продажи ТЦ в скором времени поступят на счета БМ-банка.