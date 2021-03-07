Эксперты издания The National Interest сообщили о том, что попытки США разработать аналог российских торпед «Шквал» на данный момент завершаются провалом.

В публикации сообщается, что Россия уже достаточно давно начала развивать свой подводный флот. Из-за этого Россия может конкурировать с США, даже с учётом того, что у Штатов больше кораблей. Торпеда ВА-111 «Шквал» является ещё одним весомым аргументом в пользу России.

Проект был разработан ещё в СССР, но представлен он был лишь в 90-х годах. Отмечается, что скорость торпеды под водой составляет до 200 узлов в час, что вызывает удивление и вопросы – для кораблей и подлодок максимальной скоростью считается 50 узлов в час. Также указывается, что боеприпасы используют ракетный двигатель.

В США пытаются создать аналог «Шквала» ещё с 1997 года. Однако до сих пор американским специалистам не удалось достичь какого-либо существенного успеха в этой области.