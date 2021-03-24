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Ученые Калифорнийского технологического института создали принципиально новый инструмент для считывания активности мозга. Он позволяет задействовать для этой цели ультразвук.

Изобретатели рассказали, что каждый из существующих методов измерения мозговой активности имеет свои недостатки. К примеру, электроэнцефалография проводит эту процедуру при низком пространственном разрешении, а для МРТ необходимо использование дорогостоящего оборудования. Другие способы также связаны с хирургическим вмешательством.

Ультразвук лишен всех этих недостатков. Он проводит требуемые измерения анализируя звуковые колебания, которые отражаются от тканей и частей мыслительного органа. Ученые сравнивают этот процесс с давно ставшим привычным УЗИ при беременности.

Специалисты разработали алгоритм, анализирующий такое исследование и испытали его действие на обезьянах. В результате им удалось заранее предсказывать те действия, которые совершали животные. Фактически, они считывали их мысли с помощью ультразвука.

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