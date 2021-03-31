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В 1991 году Соединенные Штаты сами себя объявили победителями в холодной войне с Советским Союзом, которая длилась со 2 сентября 1945-го. Нынешние события они называют второй такой войной и размышляют над тем, как одержать еще одну победу.

В издании New York Times журналист Брет Стивенс написал, что в тот раз Соединенным Штатам помог выиграть коммунизм, который был обременителен для Российской империи и стал незримым союзником США. Сейчас такого «сверхоружия» в распоряжении Вашингтона нет, поэтому холодная война может пойти по непредсказуемому сценарию

Аналитик пояснил, что сами граждане СССР были не заинтересованы в сохранении коммунистического строя. Они часто описывали сложившиеся трудовые отношения емкой фразой:

«Они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем»

Сейчас своим соперников в холодной войне США называют Китай. И, по мнению Стивенса, уже пришло время задуматься над тем, какое супероружие поможет одержать победу над Поднебесной империей.

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