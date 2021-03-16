В Сосновом Бору произошло необычное ДТП во время празднования Масленицы.

Как сообщается, участниками инцидента стали ребёнок на картинге, а также верблюд. Ситуация развивалась следующим образом: ребёнок катался на картинге, но нечаянно выехал за пределы трека, который был ограждён лишь покрышками. В это время здесь находился верблюд, который катал другого ребёнка.

Дети в результате столкновения не пострадали. А верблюду, по словам очевидцев, досталось – после инцидента он хромал, некоторые увидели кровь. Позже сотрудница клуба «Гатчинский» заявила, что пострадавшее животное сразу же отправили к ветеринару. Серьезных травм верблюд не получил, лишь ссадину.

Отмечается, что родителям детей не стали предъявлять каких-либо претензий, а верблюд не начал проявлять агрессии после инцидента.